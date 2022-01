Fehlerhafte Statistik im Kreis Böblingen Impfquote wahrscheinlich höher als angenommen

Impfquote soll beim Landesschnitt liegen

Hintergrund, so der Landkreis, könnte sein, dass das Land in seiner Statistik die Zahlen der kassenärztlichen Vereinigung und die der direkt vom Land oder Landkreisen in den Impfzentren eingesetzten Ärzte zusammenführt. Im KIS, den TIZen, beim Impfmarathon und auch bei weiteren Aktionen in den Gemeinden seien jedoch hauptsächlich pensionierte Ärztinnen und Ärzte und Ärztinnen und Ärzte mit Privatzulassung tätig, diese seien keine niedergelassenen Ärzte der KV und nutzen deshalb eine andere Abrechnung.

„Wir sind aktuell dabei, weitere Zahlen zu erheben und zusammen zu führen und werden Anfang nächster Woche aufschlüsseln, wo der Kreis Böblingen unserer Meinung nach steht“, so Bernhard. Man gehe mindestens vom Landesschnitt oder einer etwas überdurchschnittlichen Platzierung im Landesvergleich aus, was die Quote bei den Erst-, Zweit- bzw. Boosterimpfungen angeht. Auch dann gelte es aber immer noch zu berücksichtigen, dass auch der Landkreis wohl nicht alles zusammentragen kann. „Denn dankenswerterweise gab und gibt es viele Ärztinnen und Ärzte, die auch außerhalb der großen Aktionen geimpft haben – aus oben genannten Gründen dann aber ebenfalls nicht erfasst und auch für den Landkreis nicht greifbar sind. Außerdem gehen wir im Landkreis Böblingen mit seinen vielen Arbeitsplätzen davon aus, dass Impfungen bei der Betriebsärzteschaft eine größere Rolle spielen als in anderen Landkreisen“, heißt es weiter.

Landrat bedauert Übermittlungsprobleme

Landrat Bernhard bedauert die Unschärfe in der Darstellung, die aufgrund verschiedener Meldewege und Datenquellen entsteht. Man habe diese Frage auch dem Land bereits gestellt. „Letztlich zählt aber, dass wir wissen, was wir hier im Kreis mit unserem wirklich sehr guten Impfangebot bewirken“, so der Landrat. „Die Zahlen passen einfach nicht zueinander, weshalb wir davon ausgehen müssen, dass die Impfquote neu berechnet werden muss“, betont er abschließend. red