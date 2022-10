Einkaufen im Dorf Dem letzten Laden in Gebersheim droht das Aus

Der Landmarkt ist am 1. März 2018 von einer Genossenschaft vom damaligen Besitzer, der Familie Epple, die den Laden 88 Jahre lang geführt hatte, übernommen worden. Genau genommen handelt es sich um etwa 400 engagierte Gebersheimer und Kunden aus den umliegenden Ortschaften. Ihnen allen ist es wichtig gewesen, dass im Ort weiterhin in einem gut geführten Dorfladen eingekauft werden kann. Sie alle haben Anteile an der neu gegründeten Genossenschaft erworben, und viele legen auch ehrenamtlich Hand im Laden an, damit das Geschäft reibungslos läuft. Die Genossenschaft war die einzige Möglichkeit, den Laden zu erhalten, denn es gab keine ernsten Interessenten.

Steigende Stromkosten könnten zum Aus führen

Peter Lohner, Almut Gaugler und Peter Meurisch bilden den Vorstand der Genossenschaft und leiten ehrenamtlich deren Geschicke. Gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Aufsichtsrat der Gebers Landmarkt-Genossenschaft hat der Vorstand im November 2017 begonnen, das rund 400 Quadratmeter große Ladengeschäft in der Dorfstraße 2 zu übernehmen. Die wesentliche Voraussetzung war, dass viele engagierte Bürger Genossenschaftsmitglieder werden und einen oder mehrere Anteile erwerben – ein Anteil liegt bei 250 Euro.

Aktuell engagieren sich etwa 25 Ehrenamtliche im Landmarkt – zwischen zwei und 40 Stunden wöchentlich. Sie unterstützen die hauptamtlichen Mitarbeitenden, die sich insgesamt sechs Vollzeitstellen teilen. Der Laden beliefert auch private Kunden mit Lebensmitteln nach Hause, zudem die Küchen von sieben Kitas in Ditzingen sowie die des Berufsschulzentrums Leonberg. Auch stellt er das Schulobst in Gebersheim bereit.

„Letztendlich hängt alles vom Strompreis ab“, sagt Almut Gaugler. Der Vertrag laufe zum Jahresende ab. „Müssen wir dann das Drei- oder Vierfache bezahlen, ist das unweigerlich das Aus für den Landmarkt, und wir hören auf. Denn auf eine Insolvenz wollen wir nicht zusteuern.“