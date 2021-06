Leonberg - Endlich wieder singen. Der inklusive Chor der Lebenshilfe Leonberg hat mit den Proben begonnen. Nach der langen coronabedingten Pause von 17 Monaten trifft sich der Chor nun wieder 14-tägig mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr in der Lebenshilfe in der Ulmer Straße 37. Unter der Leitung von Angelika Puritscher singen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen nach dem Motto „Singen macht Spaß, Singen tut gut!“. Neue Mitglieder sind willkommen. Interessierte können auch erst mal nur hineinschnuppern, um herauszufinden, ob der Chor zu einem passt. Die Proben finden derzeit im Freien statt. Wer noch keine Infektion überstanden hat und noch nicht vollständig geimpft ist, wird vor der Probe getestet. Die nächsten Termine sind am 30. Juni, 14. und 28. Juli. Fragen zum Chor beantwortet Elisabeth Kolofon von der Lebenshilfe: Telefon 0 71 52 / 5 69 92 34 oder per E-Mail an elisabeth. kolofon@lebenshilfe-leonberg.de.