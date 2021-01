Es sei schnell offensichtlich gewesen, dass die Familien in dieser Krise Unterstützung benötigten. Deshalb wurde in der ersten Phase der Pandemie kurzfristig das Angebot „Auszeit in der Lebenshilfe“ konzipiert. Bei diesem Corona-SOS-Hilfsangebot werden die Menschen mit Behinderung in einer 1:1-Betreuung in den Räumen der Lebenshilfe betreut, wenn notwendig auch mit Übernachtung. Die Eltern konnten durch diese Auszeiten neue Kraft schöpfen und für die Kinder und Erwachsenen mit Behinderung war es die Möglichkeit, herauszukommen und in gewisser Weise wieder so etwas wie Normalität zu erleben. Etwa 50 Familien wurden im Lockdown auf diese Weise von der Leonberger Lebenshilfe begleitet.