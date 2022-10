Inklusionsunternehmen in Leonberg Neue Geschäftsfelder für Pfiffikus

Die Inklusionsfirma will sich neuen Herausforderungen stellen

Das Hauptfeld von Pfiffikus für Geschäfts- und Privatkunden ist ein professioneller Service rund um das Thema Textilpflege – waschen, mangeln, bügeln. Von Pfiffikus gereinigt werden Wohnungen, das Rathaus in Ditzingen, die Firma Illeson in Rutesheim. „Auch in Schulen sind Pfiffikus-Mitarbeiter am Werk“, zählt die Leiterin der Werkstatt, Olympia Arvanitou auf. In der Mensa der Schellingschule und der Ostertagrealschule arbeiten sie in der Essensausgabe und der Spülküche. In der Schellingschule und in der Gerhart-Hauptmann-Realschule verkaufen die Mitarbeiterinnen belegte Pausenbrötchen. In der Theodor-Heuss-Schule in Rutesheim wird die Spülküche von Pfiffikus betrieben. Der Vorteil von Pfiffikus sei, dass für alle Bereiche aus dem Leistungsspektrum der Firma immer eine Anleitungsperson dabei ist, so dass auch komplexere Arbeiten bewältigt werden können. Aktuell will sich die Inklusionsfirma neuen Herausforderungen stellen. „Wir wollen die Attraktivität von Pfiffikus steigern und auch für Jungen interessant machen und loten immer wieder neue Tätigkeitsfelder aus“, sagt der Geschäftsführer Tobias Benzinger. In der Prüfphase sei gegenwärtig die Anfrage eines Partners für den Betrieb ein Inklusionscafé. „Es ist wichtig, für die individuellen Talente der Menschen Arbeitsplätze zu schaffen“, so das Fazit des Landrats.