20 Jahre Pfiffikus in Leonberg Arbeitsplätze für besondere Talente

Inzwischen hat sich „die Firma“ auf dem Markt etabliert. In den Geschäftsfeldern Wäscheservice, Reinigung und Schulmensaverpflegung trägt Pfiffikus mit derzeit 21 Mitarbeiterinnen (davon sieben mit einer wesentlichen Behinderung sowie weiteren mit Schwerbehinderung) zu einem nachgefragten Dienstleistungsangebot in Leonberg und Umgebung bei. So wie etwa in Ditzingen, wo Pfiffikus schon seit 2004 präsent ist.

Integrationsarbeit wird großgeschrieben

„Die Karl-Georg-Haldenwang-Schule ist eine unserer Vorzeigeschulen, hier wird Integrationsarbeit großgeschrieben und seit vielen Jahren muss man die Schule und Pfiffikus zusammendenken“, sagt der Böblinger Landrat Roland Bernhard. Er hat sich mit Vertretern der Schule, der Geschäftsführung von Pfiffikus und des Fördervereins zu einem Arbeitsgespräch anlässlich des runden Geburtstags in den Werkstatträumen in der Ostertagstraße 25 in Leonberg getroffen.

Gleich zwei „Erfindungen“ stünden für die Innovationskraft der Schule, lobt der Landrat. Da sei die „Kooperative berufliche Bildung und Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt (KoBV)“, eine Maßnahme unter Federführung des Berufsschulzentrums Leonberg. Das ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler, die nach der Orientierungs- und Erprobungsphase ein Langzeitpraktikum bei einem Betrieb gefunden haben.

Ziel ist die Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt. Ein Erfolg sei auch das Modell „Berufsvorbereitende Einrichtungen (BVE)“. Für Schülerinnen und Schüler ist diese Klasse der Berufsschulstufe die Zeit zur beruflichen Orientierung. Während der zwei BVE-Jahre finden der Unterricht und die Praktika am allgemeinen Arbeitsmarkt ergänzend statt. An bis zu drei Tagen in der Woche erproben sich die Schüler in verschiedenen Tätigkeitsbereichen in individuell ausgesuchten Betrieben. Die BVE ist an der Berufsschule verortet.

Talente der Menschen sollen herausgekitzelt werden

Beide „KGHS-Erfindungen“ seien mittlerweile landesweit etablierte Erfolgsmodelle, ist der Landrat stolz. „Als schwäbischer Landrat bin ich davon überzeugt, dass Inklusion am besten bei Arbeit stattfindet, denn Arbeit ist auch Teil der Menschenwürde“, sagt Roland Bernhard. „Wir müssen die Talente der Menschen suchen und herauskitzeln“, formuliert es der Böblinger Landkreischef deutlich.

Deshalb unterstütze die Behörde auch Firmen dieser Art, von denen es viel zu wenige gebe, findet der Landrat. So fördert der Landkreis die Firmen durch eine inklusive Beschaffungsstrategie, indem sie im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten vermehrt Aufträge bekommen.

Erfolg nur mit engagierten Eltern möglich

Solche Aufträge sind etwa die Reinigung der Trainingswohnung in der KGHS. Des Weiteren ist Pfiffikus zuständig dafür, dass die Geschirrtücher, die Handtücher und die Tischdecken im Landratsamt und seinen Außenstellen immer sauber sind. Auch für die Reinigung der Dienstkleider der Mitarbeiter des Veterinäramtes und der Straßenmeistereien zeichnet die Firma verantwortlich. Zudem bekommt die Firma als Arbeitgeber, wie andere auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auch, Lohnkostenzuschüsse für ihre wesentlich behinderten Mitarbeiter. Pfiffikus wird auch vom EU-Sozialfonds gefördert.

„Dieser Erfolg ist auch nur mit interessierten Eltern, die sich eingebracht haben, möglich gewesen“, weiß Timur Erdem, der seinerzeit als Junglehrer bei Pfiffikus eingestiegen ist. „Die Krönung unseres Wirkens und unserer Anstrengungen ist, wenn ein junger Mensch einen Platz im allgemeinen Arbeitsmarkt findet“, sagt er nun als Leiter der Schule.