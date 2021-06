Impfaktion in Weil der Stadt Die Wiederholung des Impftags ist erwünscht

Weil der Stadt - Es hat lebhaftes Treiben rund um die Stadthalle geherrscht an diesem strahlend schönen Sonntagvormittag. Menschen kamen und gingen, viele hielten ihren gelben Impfausweis in der Hand. In Weil der Stadt war eine große Impfaktion angesagt, die erste dieser Art in der Keplerstadt. So hatte denn auch der Bürgermeister Christian Walter sein Impfdokument von 1990 „herausgekramt“, wie er sagte. Er gehörte zu jenen 500 Bürgerinnen und Bürgern, die eine Dosis des Impfstoffs Johnson & Johnson bekamen.