Eine Anmeldung ist ab sofort – auch durch Angehörige – möglich. Die zuständige Fachstelle für Bürgerschaftliches Engagement ist telefonisch erreichbar unter 0 70 33 / 52 11 67 (montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr) oder per Mail an buergerengagement@weil-der-stadt.de.

Bei der Anmeldung müssen die persönlichen Daten des Impfberechtigten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer), die Informationen zum Schwerbehindertenausweis/der Pflegestufe sowie die Krankenkasse und der Hausarzt angegeben werden. Als Ansprechpartner wird ein Angehöriger (mit Telefonnummer) benötigt.