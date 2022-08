Heimsheim 810 000 Euro für Schleglerkasten

Große Nachfrage nach Förderung

Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen hat das neue Förderprogramm in diesem Jahr zum ersten Mal aufgelegt. Es schließt an das gleichnamige Programm des Bundes an, das 2020 ausgelaufen war. Die Mittel sind begehrt: Bis zum Ende der Antragsfrist am 20. Juni gingen beim Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen insgesamt 95 Anträge von Städten und Gemeinden ein. „Der große Erfolg des Programms zeigt, dass die Kommunen sich der Bedeutung des Themas bewusst sind und hier anpacken wollen“, ergänzt Schweickert. „Das Land muss deshalb auch in Zukunft größtmögliche Unterstützung bei der Schaffung attraktiver Ortskerne leisten.“