Investitionsplan Wimsheim schnürt Millionenpaket

Wimsheim - Die Gemeinde Wimsheim wird auch im Jahr 2022 weiter in die Infrastruktur investieren. Darin waren sich jetzt der Gemeinderat und die Verwaltung mit dem Bürgermeister Mario Weisbrich und der Kämmerin Sophie Husar in der letzten Sitzung des Jahres 2021 einig. Rund 4,5 Millionen Euro will die Gemeinde für Baumaßnahmen, die Anschaffung von Vermögensgegenständen, etwa für die Feuerwehr, oder für die schrittweise Vorbereitung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung an der Grundschule ausgeben.