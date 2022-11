Handball Württembergliga SV Leonberg/Eltingen fehlen drei Sekunden zum Glück

Nach der Pause geht ein Ruck durch die Mannschaft

Da gibt’s keine Widerrede. Dass Eidt damit goldrichtig lag, war vor allem der mentalen Einstellung der Gastgeber zuzuschreiben, die sich trotz aller Widrigkeiten wie ein hartnäckiger Hund bei der Verfolgung eines Einbrechers niemals wirklich abschütteln ließen – auch wenn der Rückstand in zwei Spielphasen bis auf vier Treffer angewachsen war. Nach der Pause leisteten sich die SV-Spieler nur noch zwei technische Patzer – Rückraum-Mann Christoph Hönig trieb seine Kollegen unermüdlich an, steuerte das Spiel und setzte die Mitspieler gut in Szene, Rechtsaußen Felix Wiederhöft rückte mehr nach innen und kämpfte sich immer wieder energisch durch an den Kreis und erzielte insgesamt zwölf Tore. Einziger Wermutstropfen: Nachdem der 23-Jährige davor so zuverlässig von der Siebenmeterlinie war wie einst ein VW Käfer in den 1970ern auf der Reise nach Italien, setzte er dreieinhalb Minuten vor Schluss einen Strafwurf an die Latte. Dennoch kein Grund für ihn und seine Mitspieler, sich zu ergeben. „Ich bin sehr stolz auf meine Jungs“, sagte Trainer Auer, „sie haben wirklich jeden Nackenschlag in positive Energie umgewandelt.“