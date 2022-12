Handball Württembergliga Dem SV Leonberg/Eltingen liegen die Topteams

Augenmerk liegt auf der Abwehrarbeit

Allerdings sieht Auer auch eine Gefahr: Der TSV Schmiden hat viele seiner Treffer aus einem starken Rückraum erzielt – und ausgerechnet dort scheint der SV Leonberg/Eltingen seine Achillesferse zu haben. Zu viele Tore, so krittelt Auer immer wieder, würden ohne Körperkontakt der eigenen Leute von dieser Position aus fallen. In der gesamten Woche haben die Handballer intensiv an ihrem Defensivverhalten geschliffen. Ob die Arbeit Früchte trägt, wird sich am Samstag beweisen. Dann wird auch der zuvor verletzte Lars Neuffer wieder im Kader stehen. Ob David Klatte mit dabei ist, steht noch in den Sternen – der Rückraumspieler leidet an einer Leistenzerrung. Sicher nicht mehr am Ball wird Marius Hufnagel sein, der wegen der Verletzungsmisere kurzfristig reaktivierte Routinier darf sich wieder in die Handball-Rente zurück begeben, da sich das Lazarett nun merklich gelichtet hat.