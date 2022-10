Handball-Württembergliga Am Ende fehlen die Körner

In die Pause nahm der SV Leonberg/Eltingen noch eine 17:13-Führung mit, in der 49. Minute ging das Heimteam erstmals mit 25:24 in Führung und legte fortan jeweils vor. Sekunden vor Schluss gab es für Leonberg noch einmal die Chance zum Ausgleich, doch der Ball landete am Pfosten.