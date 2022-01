Handball-Verbandsliga TSF: Überzeugung und Lösungen fehlen

Die nächsten 14 Tage – Ditzingen hat am kommenden Wochenende spielfrei – sollen nun genutzt werden, um wieder Sicherheit in die Abläufe zu bekommen. Die Vorbereitung auf das Weinstadt-Spiel ist alles andere als optimal verlaufen. Sowohl Jörg Kaaden als auch sein Co Patrick Zwicker hatten zwischenzeitlich gefehlt, am Donnerstag vor dem Punktspiel waren das erste Mal alle Akteure in der Halle. Vielleicht als Erklärung, nicht aber als Entschuldigung will Jörg Kaaden diese Umstände verstanden wissen. Sein Fazit: „Wir haben verdient verloren.“

TSF Ditzingen: Neff, Biehl, Hönninger, Falkenburger (6), Haselbauer (3) Hölzel, Kienle (2), Ruoff (2), Bartels (4), Hüther (1), Bohnen, Zwicker (1), Ruffner (1)