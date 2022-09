Was ist das für eine verrückte Saison gewesen: Nach der Hälfte der Runde waren die Frauen des SV Leonberg/Eltingen mit 3:17 Punkten schon so gut wie in die Landesliga abgestiegen. So gut wie – mehr aber auch nicht. Das Team legte einen Lauf mit 18:2 Zählern hin und beendete die Runde auf Rang fünf. Zählt die Mannschaft nach dieser beeindruckenden Serie nun zu den Titelaspiranten? Die Trainerin Mona Binder winkt ab: „Auf keinen Fall. Unser Ziel ist der Klassenerhalt.“