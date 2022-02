Handball SV-Frauen beweisen Kampfgeist

Leonberg - Nach sechs Niederlagen in Folge ist bei den Handball-Frauen des SV Leonberg/Eltingen der Knoten endlich geplatzt. Im Verbandsliga-Spiel bei der HSG Hohenlohe am vergangenen Samstag siegte die Mannschaft um Spielertrainerin Mona Binder mit 30:27 Toren (16:13-Halbzeitstand) und holte damit die lang ersehnten zwei Punkte, die gerade jetzt im Abstiegskampf so wichtig sind. Das Hinspiel in Leonberg ging noch mit einem 25:25-Unentschieden aus. Umso entschlossener reiste das SV-Team in die Creutzfelder Sporthallen nach Pfedelbach an.