Handball-Verbandsliga Die „alten Hasen“ bringen TSF Ditzingen auf Kurs

Keine Impulse von den Spielmachern

Was der Coach auch versuchte, die Personalrochaden fruchteten in den ersten 20 Minuten nicht. Erst war es Luis Hönninger auf der Spielmacherposition, dann versuchte Yannick Hüther nach zehn Minuten sein Glück. Beiden gelang es nicht, dem Ditzinger Spiel die nötigen Impulse zu geben. Dazu kamen technische Fehler wie bei Yannik Ruffner oder Marcus Haselbauer und Fehlwürfe wie von Hönninger und Hüther. Die Gäste hatten schnell eine Drei-Tore-Führung herausgespielt (5:2/11.). TSF-Schlussmann Michael Biehl, der schon in der Vorwoche beim 25:25 in Oeffingen einen Sahnetag erwischt hatte, verhinderte zunächst Schlimmeres.