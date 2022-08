Großeinsatz in Leonberg Akribische Suche führt zur Fliegerbombe

Ab 13.30 Uhr gehen die Einsatzkräfte – an der Aktion sind insgesamt etwa 200 beteiligt, darunter viele Ehrenamtliche der verschiedenen Hilfsorganisationen – durch die Straßen, klingeln an den Türen, informieren. Das Deutsche Rote Kreuz ist mit 29, die Feuerwehr mit 16 Fahrzeugen im Einsatz. Die Fahrzeuge stehen bereit, die die Betroffenen bei Bedarf in die Strohgäuhalle nach Höfingen bringen können. „Dort habe ich dann tatsächlich nur etwa 25 Menschen angetroffen, die ganz entspannt Kaffee trinken oder Karten spielen, alle anderen machen entweder einen Ausflug, Besorgungen oder nutzen die Zeit, um Freunde zu besuchen“, sagt Sebastian Küster, der Pressesprecher der Stadt Leonberg, der schon den ganzen Tag auf den Beinen ist.

Menschen, die nicht mobil sind, werden ins Krankenhaus gebracht

Die Entschärfung der Bombe erfolgt durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst am Nachmittag, nachdem alle betroffenen Bürgerinnen und Bürger in Sicherheit gebracht sind. Betroffene Landwirte werden ebenfalls informiert. Bürgerinnen und Bürger, die nicht mobil sind und deshalb nicht in der Strohgäuhalle bleiben können, werden ins Leonberger Krankenhaus gebracht. Auch hier sind bereits alle Vorbereitungen getroffen, die Verantwortlichen im Krankenhaus informiert.

Vor der Entschärfung checkt eine Drohne die Lage aus der Luft

Vor dem finalen Einsatz wird noch einmal eine Drohne in die Luft geschickt, um die Lage zu überprüfen. Gegen 16.30 Uhr die erleichternde Nachricht: Das Kampfmittelbeseitigungsteam konnte die 500 Kilogramm schwere Bombe entschärfen. „Die Entschärfung hat gut funktioniert und dauerte nur rund zehn Minuten“, sagt Christoph Rottner vom Kampfmittelbeseitigungsdienst.

Danach werden die erleichterten Bürgerinnen und Bürger, die ihr Haus verlassen mussten und in der Gäublickhalle warteten, zu ihrem Haus zurückgebracht. „Ich danke allen Helferinnen und Helfern für ihren heutigen Einsatz sehr herzlich. Der Fund kam überraschend. Es ist nicht selbstverständlich, dass rund 200 Beteiligte aus unterschiedlichen Organisationen und der Verwaltung so gut und zielführend zusammenarbeiten“, sagt Oberbürgermeister Martin Georg Cohn.

Die entschärfte Bombe wird aus dem Loch gehievt. Dieses wird gleich im Anschluss von den Baggern wieder zugeschüttet.