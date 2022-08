Die Nachricht kam am Montagmorgen: Auf einem Acker nordwestlich der Quellenstraße in Leonberg-Gebersheim (Kreis Böblingen) wurde eine Bombe entdeckt. Diese hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst in der Zwischenzeit als eine 500 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg identifiziert.