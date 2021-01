Gottesdienst in Eltingen In der Michaelskirche wird meditiert

Wie das geht, weiß Juliane Mangold. Die Leonbergerin arbeitet als Entspannungstherapeutin, Achtsamkeitstrainerin und ist Handpan-Musikerin. Diese bisweilen noch recht unbekannten Blechklanginstrumente – bestehend aus zwei Halbkugeln, die miteinander verklebt sind – hat sie mit in den Gottesdienst gebracht. Während die 32-Jährige vor laufender Kamera die Lichtmeditation anleitet, streicht sie mit ihren Fingern sanft über das Blech und entlockt der Handpan Töne, die einen schnell zur Ruhe kommen lassen. Dennis Müller – ebenfalls Vollblutmusiker und als „jazzender Pfarrer“ bekannt – begleitet sie am Klavier. Das Duo nimmt das Publikum mit auf eine kurzweilige Reise zu sich selbst, verschafft den Menschen vor den Bildschirmen ein paar Minuten Auszeit vom aufreibenden Alltag.

Video wird gut geklickt

Das Meditieren hat Juliane Mangold schon als Kind gelernt, als sie mit ihren Eltern in Thailand war. Seit ihrem achten Lebensjahr spielte sie auch Klavier und Geige. Nach dem Abitur studierte sie Biotechnologie, arbeitete dann mehrere Jahre in der technischen Industrie. Ein Leben auf der Überholspur, die Leidenschaft für Musik und Meditation blieb dabei auf der Strecke. „Aufgrund einer persönlichen und gesundheitlichen Krise begann ich, mein Berufskonzept zu überdenken“, erzählt die 32-Jährige. Die Meditation und die Musik haben ihr dabei geholfen.

Juliane Mangold strahlt innere Ruhe aus, sie wirkt ausgeglichen und zufrieden. Das kommt beim Publikum offenbar gut an, knapp 200 Zuschauer verfolgen den Gottesdienst am Mittwochvormittag live auf Youtube. Auch danach wird das Video immer wieder aufgerufen, bis zum Abend hat es mehr als 500 Klicks. Via Facebook und WhatsApp erreichen Dennis Müller und Juliane Mangold noch im Laufe des Tages zahlreiche Nachrichten mit Dankesgrüßen und positivem Feedback.

Knapp 3000 Klicks

Den Eltinger Pfarrer freut das. Es zeige, wie wichtig es den Menschen auch gerade in dieser Krisenzeit sei, beim Gottesdienst in „ihrer Kirche dabei zu sein“. Wenn auch nur via Livestream. Das zeigten auch die Klickzahlen anderer Videos: Der Familien-Gottesdienst an Heiligabend etwa wurde mehr als 2900 Mal aufgerufen. Auch noch Tage später und über Leonbergs Grenzen hinaus. Müller findet den Gedanken spannend, „dass die Menschen unsere Videos in ihren Alltag integrieren“.

Hier geht es zum Video

Wie viele andere Kirchengemeinden auch, ist die Kirchengemeinde Eltingen mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie neue Wege gegangen. Seit dem Ostergruß vor acht Monaten hat sie 30 Videos aufgenommen und auf ihrem Youtube-Kanal hochgeladen. Die technische Ausrüstung gehört Gemeindegliedern, die sich auch um den ganzen Ablauf kümmern. „Das machen sie alles ehrenamtlich in ihrer Freizeit“, sagt der Pfarrer. Und ein bisschen Stolz ist in seiner Stimme zu hören.