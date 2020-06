Pfingstgottesdienst in Corona-Zeiten Von New York in die Eltinger Michaelskirche

Über einen privaten Kontakt kam er schließlich auf Tian Jiang. Und der musste am Pfingstsonntag noch nicht einmal mit dem Flugzeug anreisen. Denn der Pianist, der eigentlich in New York lebt, hat quasi direkt ums Eck einen zweiten Wohnsitz. Seit zwölf Jahren ist er mit einer Gerlingerin verheiratet, das Ehepaar wohnt derzeit im Strohgäu.

Den Zuschauern – ob in der Kirche oder an den Bildschirmen – bot sich ein kurzweiliges Programm. Ein Mischung aus klassischem evangelischen Gottesdienst mit Predigt, Gebeten und viel Musik. Tian Jiang spielte Stücke von Beethoven und Chopin, Dennis Müller präsentiert Jiangs’ bekannte Komposition „Shanghai Dream“. „Musik verbindet die Menschen, gibt Halt, macht Mut“, weiß der Pfarrer. Das Thema Pfingsten sei die Überwindung von Grenzen durch eine Sprache, die jeder Mensch verstehen könne, um so von Gott berührt zu werden. „Genau das passiert, wenn Menschen aus aller Welt zusammenkommen, musizieren, diese internationale Sprache des Herzens miteinander teilen, und mit Kompositionen und Improvisationen Spiritualität erfahren können“, sagt Müller. Auch jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie.

Die Corona-Krise macht kreativ

Dennis Müller versucht, aus dieser Krise auch etwas Positives für seine Arbeit zu ziehen. Ja, der Charakter der Gottesdienste habe sich verändert, der Kontakt zu den Menschen sei nicht mehr so eng. Viele seien unsicher und vorsichtiger geworden, trauten sich nicht mehr in die Kirche. „Aber das macht eben auch kreativ. Mit den Live-Übertragungen gehen wir neue Wege“, sagt der Pfarrer, der sich über die guten Klickzahlen – immerhin mehrere Hundert – seines Pfingstgottesdienstes freut. Und der wurde übrigens auch weit über die Leonberger Stadtgrenzen hinaus angeschaut. „Tian Jiang hat Nachrichten aus Südafrika, China und New York bekommen“, sagt Müller. „Das ist doch toll.“