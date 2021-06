Golf-Bundesliga Platz eins und zwei sind in Reichweite

Mösnheim - Das Herrenteam des Stuttgarter Golf-Clubs Solitude hat das Rennen um die Tabellenspitze in der Bundesliga-Südgruppe wieder spannend gemacht. Sah es nach den ersten zwei Spieltagen nach einem Zweikampf zwischen St. Leon-Rot und dem GC Mannheim-Viernheim aus, mischt nun auch die in Mönsheim beheimatete Mannschaft wieder kräftig mit. Sie nutzte ihren Heimvorteil am dritten Spieltag und schloss als Tagessieger mit nun nur noch einem beziehungsweise zwei Punkten Rückstand zum Führungsduo auf. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Teamleistung, die war insgesamt einfach sehr geschlossen und stark. Der Heimsieg macht es jetzt noch einmal spannend und wir hoffen, an den verbleibenden Spieltagen im Rennen um das Final-Four-Ticket mithalten zu können“, sagte Kapitän Ingmar Peitz.