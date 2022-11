Gerlingen Flüchtet Radfahrer von Unfallstelle?

Ein unbekannter Fahrradfahrer soll an einen Unfall beteiligt sein, der am Dienstag kurz nach 16 Uhr in Gerlingen passiert ist. Laut der Polizei war der Radler in der Steinbeißstraße in Richtung Stöckachstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung Budapester Straße nach links abbiegen. Zur selben Zeit befuhr eine 63-jährige Seat-Fahrerin die Budapester Straße in Richtung Bergheimer Weg. Sie übersah mutmaßlich den Radfahrer, während dieser beim Abbiegen die Kurve geschnitten haben soll. Die Seat-Lenkerin wich aus und prallte gegen einen am Fahrbahnrand stehenden VW.