Eine 50 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war gegen 17.45 Uhr in der Gebersheimer Straße in Richtung Friedhofstraße unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass sie beim Einfahren in die Kreuzung den Seat einer 19-Jährigen übersah, die die Brennerstraße in Richtung Autobahn befuhr. In der Folge nahm die Peugeot-Fahrerin der 19-Jährigen die Vorfahrt, es kam zum Zusammenstoß.