Geplante Erddeponie im Kreis Ludwigsburg Gutachten lässt Fragen offen

Wie reagieren die Kommunen? Der Hemminger Bürgermeister Thomas Schäfer macht nach einer ersten Durchsicht aus seiner Kritik am Gutachten weiterhin keinen Hehl. Als Beispiel führt er die Nennung von Funkmasten als Ausschlusskriterium an. Ein solcher Mast schließt etwa eine Fläche südwestlich von Vaihingen/Enz aus. Wer sage denn, dass es in Zukunft noch erforderlich sei, fragt Schäfer. „In zehn Jahren tut sich viel.“ Unklar sei auch, wie Hemmingen weiterhin vor Emissionen geschützt würde. Die Gemeinde liegt zu weiten Teilen in einer Umweltzone. Wäre der Lieferverkehr zur Deponie durch den Ort überhaupt erlaubt? Um solche Fragen zu klären, wollen sich Hemmingen, Ditzingen und Eberdingen gemeinsam einen Rechtsbeistand holen.