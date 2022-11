Erddeponie im Kreis Ludwigsburg Hemminger laufen Sturm gegen Pläne

In der Halle ist die Stimmung angespannt bis aggressiv, die Äußerungen in Richtung Podium sind teils beleidigend. Daran ändert sich auch in den folgenden gut zweieinhalb Stunden nichts: Buhrufe einerseits – für die AVL und den Gutachter sowie Beifall andererseits – für den Hemminger Bürgermeister Thomas Schäfer und Vertreter der örtlichen Landwirtschaft. Für letztere spricht auch Walter Bauer. Er erinnert an die UN, die im Oktober ein gemeinsames Handeln für eine weltweit ausreichende Nahrungsmittelversorgung anmahnte. In dieser Situation besten Ackerboden „für immer zu zerstören, ist für mich Dekadenz in höchstem Grade“.