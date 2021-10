Gemeinschaftliches Wohnen Gute Nachbarschaft in Weil der Stadt

Die Stuttgarter haben 170 Wohnungen in Weil der Stadt

Die 1948 gegründete Baugenossenschaft hat derzeit rund 1800 Mietwohnungen in ihrem Bestand, davon 170 in Weil der Stadt in 18 Gebäuden in der Kelten- und der Gartenstraße sowie am Spitalweiher. „Wir sind der größte Einzelvermieter hier in der Stadt, was uns bisher nicht bewusst war“, sagte Martin Gebler im Klösterle. Als Baugenossenschaft vermiete und verwalte man die Wohnungen, halte sie instand und baue den Bestand durch Neubauprojekte kontinuierlich aus. In Weil der Stadt gebe es aktuell aber keine konkreten Neubau-Planungen. „Wir werden uns nie um die teuersten Grundstücke bewerben können, weil da Mieten rauskommen, die wollen Sie nicht haben“, sagte er an die Adresse der rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörer im Raum.