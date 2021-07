Gemarkungsverschiebung in Weil der Stadt Können Gemeinderatssitze bleiben?

Aufteilung nach Siedlung, nicht Gemarkung

Die 900 Bewohner des Gebiets Häugern-Nord werden, so die Stadtverwaltung, ohnehin in jedem Fall zum Wohnbezirk Weil der Stadt gehören – auch wenn das Gebiet auf Merklinger Gemarkung liegen würde. Grundlage für diese Argumentation ist ein richtungsweisendes Urteil des Verwaltungsgerichtshofs aus dem Jahr 1989. Dieses besagt, dass innerhalb einer geschlossenen Siedlung, in der keine räumlich getrennten Ortsteile zu erkennen sind, eine Einteilung in mehrere Wohnbezirke unzulässig ist.