Baugebiet in Weil der Stadt Es braucht Ökopunkte für Häugern-Nord

Und jetzt zeigt sich ein weiteres Problem der Stadt. Anders als andere Kommunen verfügt sie nicht über ein sogenanntes Ökopunkte-Konto. In der Nachbarschaft ist beispielsweise die Stadt Heimsheim gerade dabei, ein solches einzurichten. Die Stadträtin Sabine Holmgeirsson (Grüne) kritisierte die Weil der Städter Verwaltung dafür. „Ein Ökopunktekonto sollte längst existieren. Wir können durch viele Maßnahmen selbst Punkte generieren“, sagte sie und nannte als Beispiele Waldrefugien, Heckenpflege und das Aufwerten von Wiesen. Auch im Landschaftsschutzgebiet gebe es Flächen, die man noch aufwerten könne. Jürgen Katz stellte in Aussicht, dass sich in dieser Sache bald etwas tut. „Glauben Sie mir, ich wäre auch gern sehr viel weiter“, antwortete er.