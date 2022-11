Fußball-WM in Kneipen Ohne Boykott, dafür mit Glühwein

Dass im Renninger Restaurant Lutz am Sportpark nur eines von drei Vorrundenspielen der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM in Katar gezeigt werden kann, hat keine sportpolitischen Gründe, auch keine sonstigen politischen. Die Gründe sind ganz banal zeitlicher Natur: Wenn das Team von Bundestrainer Hansi Flick am Mittwoch, 23. November, gegen die japanische Nationalmannschaft antritt, ist es in Deutschland 14 Uhr und somit herrscht im Restaurant Lutz Mittagspause. Und wenn am 27. November die spanische Nationalmannschaft die deutsche herausfordert, ist Sonntag.