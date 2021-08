Fußball-Verbandsliga Rutesheim behält nur einen Punkt

Rutesheim - Es passiert nicht allzu häufig, dass in einem Punktspiel der SKV Rutesheim im Sportpark Bühl keine Tore fallen. Zuletzt passierte das am 26. Oktober 2019 gegen den TSV Essingen. Davor am 14. Oktober 2017 gegen den FSV Hollenbach. Nun war es zum Saisonauftakt gegen den FC Wangen mal wieder soweit. Und nicht etwa, weil die Gastgeber im samstäglichen Dauerregen nicht auf der Höhe gewesen wären. Es war einfach mal wieder so ein Tag, an dem der Ball nicht über die Linie wollte.