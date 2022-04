Fußball-Verbandsliga Michele Ancona bleibt am Punkt eiskalt

Von der Konkurrenz bereits als Absteiger abgeschrieben, hat der TSV Heimerdingen noch einmal ein deutliches Lebenszeichen von sich gegeben. Im ersten von acht Endspielen drehten die Schützlinge von Trainer Daniel Riffert ein 0:1 gegen den FC Wangen noch zum 2:1-Sieg. Acht Punkte fehlen aber noch zum Relegationsplatz. Das heißt: im nächsten Endspiel am kommenden Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenvorletzten aus Neckarrems muss der nächste Dreier her, um den Glauben an das kleine Fußball-Wunder am Leben zu erhalten.