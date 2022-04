Fußball-Verbandsliga Heimerdingen geht mit 1:5 unter

Gabriel Fota hatte die Gäste nach einer Freistoßflanke am langen Pfosten per Fuß in Führung gebracht. Michele Ancona hätte sogar auf 2:0 erhöhen können. Als sich Tim Schlichting und Torhüter Lukas Emmrich in der 26. Minute nicht einig waren und Fabijan Domic zum Ausgleich traf, passte in der Folge beim TSV Heimerdingen nicht mehr viel zusammen.