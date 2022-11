Fußball-Verbandsliga Lob, aber keine Punkte für SKV Rutesheim

Gmünd verschießt Elfmeter

Auch nach dem Wechsel blieben die Gäste tonangebend, aber zur Verwunderung nicht nur der Normannia-Fans stand es plötzlich 1:0, weil Tim Rudloff nach einem ziemlich hohen und recht weiten Abwehrschlag als Einziger goldrichtig stand und den Ball überlegt einschob (54.). Doch die Hoffnung auf drei Punkte aller SKV-Sympathisanten schmolz so rapide wie Eiswürfel in einem Whiskey-Glas – nur zwölf Minuten später stand es 1:1, und weitere zwei dann sogar 1:2. Der stets gefährliche Ibrahim, eine Gmünder Antwort auf den Dortmunder Profi Jude Bellingham, drehte mit einem Doppelpack und zwei technisch anspruchsvollen Treffern die Partie. Nur einmal hatte die SKV das Remis auf dem Fuß, doch Yannick Ellermann im Gmünder Tor parierte spektakulär den Schuss von Marcel Streit (85.). Da hätte es aber gut und gerne schon 1:3 oder 1:4 stehen können – die Normannia hatte zwei Pfostentreffer und Alexander Aschauer sich den verschwenderischen Luxus erlaubt, einen Strafstoß übers Tor zu setzen (75.). Lukas Feigl hatte ihn im Strafraum gefoult. Am Ende hatte sich das besser besetzte Team verdient durchgesetzt. „Die hatten einiges an individueller Klasse“, sagte SKV-Coach Baake, „aber wir haben gesehen, dass noch viel Leben in meiner Mannschaft steckt. Und darauf kommt es in unserer Situation an.“SKV Rutesheim: Göbel – Schneider, Rudloff, Feigl, Alexander Wellert (22. Trefz), Di Viesti – Maier (60. Streit), Weiß (75. Obert), Gebbert, Heiler – Markus wellert (77. Ohmes).