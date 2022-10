Trainerwechsel bei der SKV Rutesheimer Weg: Baake übernimmt

In der Kürze der Zeit – das nächste Spiel bestreitet die SKV Rutesheim bereits am kommenden Freitag in Fellbach – kann der neue Coach das Rad nicht neu erfinden. Will er auch gar nicht. „Wir müssen die Grundtugenden wieder auf den Platz bringen: Einsatz- und Siegeswillen und Zweikampfpräsenz“, fordert der neue Chef. Darüber hinaus soll der Spaß zurückkommen. „Wir müssen wieder eine Einheit werden“, sieht er in dem großen Kader mit dementsprechend einigen (unzufriedenen) Akteuren, die nur wenig Spielzeit bekommen, einen Ansatzpunkt. Baake absolviert derzeit die Ausbildung zum B-Lizenz-Trainer. Im kommenden Jahr will er mit dem Prüfungslehrgang und dem geforderten Schiedsrichterschein abschließen.

Dass diese Lösung quasi über Nacht gefunden wurde, habe nicht daran gelegen, dass schon im Vorfeld Gespräche geführt wurden, sagt der sportliche Leiter Marius Epple. „Wir haben erst einmal überlegt, was wir suchen, und sind dann schnell bei Christopher Baake gelandet.“

Neue Impulse auch vom Co-Trainer

Auch Steffen Hertenstein kommt aus dem eigenen Lager. Der 32-Jährige verabschiedete sich am Ende der Saison 2019/2020 nach zehn Jahren Aktivenfußball von der SKV, ließ seine zuletzt von Verletzungen geprägte Laufbahn bei der Spvgg Warmbronn ausklingen und hängte die Schuhe dann im vergangenen Jahr ganz an den Nagel. Dass er noch keine Erfahrung als Trainer hat, wird in Rutesheim nicht als Nachteil gesehen. Sein Blick von außen und die langjährige Spielerlaufbahn sollen weitere neue Impulse bringen. „Chris und Steffen kennen unseren Verein bestens, und sie gehen diese Aufgabe mit großer Motivation an. Sie bringen alle Voraussetzungen mit, die Wende einzuleiten“, betont Abteilungsleiter Jan Bolay.