Fußball-Verbandsliga Kein Ertrag trotz vieler Chancen

Ditzingen - „Ich kann nach wie vor nicht glauben, was da passiert ist.“ Der Trainer Daniel Riffert musste sichtlich um Fassung ringen nach dem Abpfiff beim VfB Friedrichshafen. Sein TSV Heimerdingen hatte gerade ein 0:3 kassiert beim vermeintlich schon abgeschlagenen Schusslicht, das in den vergangenen 13 Spielen nicht mehr hatte gewinnen können. Es war nicht die Leistung seiner Mannschaft, die den Übungsleiter so konsterniert zurückließ. „Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen“, sagte Daniel Riffert. Mit Ausnahme eines Punktes. Riffert: „Wir sind kläglich an unserer Torchancenverwertung gescheitert.“