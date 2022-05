Fußball-Verbandsliga Heimerdingen lässt zu viel liegen

Die Duelle des TSV Heimerdingen mit dem 1. FC Heiningen haben in dieser Saison schon etwas Spezielles. Im Hinspiel kassierten die Mannen von Trainer Daniel Riffert eine 0:5-Klatsche. Torjäger Michele Ancona verpasste die Führung mit einem Lattenkopfball, Pascal Coelho erlitt einen Kieferbruch und fiel danach lange aus. Und nun machte schon alleine die Tabellenkonstellation vor dem Aufeinandertreffen die Partie zu etwas Besonderem. Die Tabellennachbarn kämpfen um das sportliche Überleben in der Liga, was nichts anderes hieß: Wer drinbleiben will, muss siegen.