Fußball-Verbandsliga Heimerdingen gibt Sieg aus der Hand

Erst in den letzten Minuten des ersten Durchganges meldete die Heimelf ihre Ansprüche ernsthafter an. Der Schuss von Antonio Di Matteo wurde im letzten Moment geblockt (42.), der Flankenversuch von Robin Rampp fast von der Auslinie landete an der Latte (45.+1).

Heimerdingen übernimmt das Kommando

Nach einer Schrecksekunde zu Beginn der zweiten Hälfte, als Altin Maliqi den Ball im letzten Moment von der Torlinie kratzte, übernahm die Heimelf zunehmend die Kontrolle und erhöhte den Druck. Die TSG Tübingen wurde in die eigene Hälfte gedrängt. Alexander Grau gelang mit einem sehenswerten Lupfer von der linken Seite der Ausgleich (57.).

Zehn Minuten später traf Maliqi nach einem Freistoß von Salvatore Pellegrino per Kopf nur die Latte. Im nächsten Versuch machte er es besser. Michele Ancona zirkelte einen Eckball von der rechten Seite auf den langen Pfosten, und Maliqi wuchtete das Spielgerät – erneut per Kopf – in die Maschen (73.). Das hätte es gewesen sein können. Doch da waren ja noch diese vermaledeiten letzten Spielminuten.

TSV Heimerdingen: Emmrich, Pellegrino, Maliqi, Fota, Pietruschka, Grau, Coelho (58. Chettibi/83. Gutsche), Schieber, Rampp, M. Ancona, Di Matteo (89. Diakiesse).