Fußball-Verbandsliga Ein Punkt war schon so gut wie sicher

TSV-Torhüter hat keine Chance

Der SSV Ehingen-Süd ging nach dem Seitenwechsel in der 58. Minute in Führung. Die Gastgeber spielten einen guten Pass in die Schnittstelle. Heimerdingen blockte zunächst gut ab, doch der Abpraller landete Simon Dilger vor den Füßen – Heimerdingens Torhüter Luka Emmrich hatte keine Chance. In der 70. Minute gelang den Gästen dann der Ausgleichstreffer. Michele Anconas Eckball landet bei Tim Schlichting, der den Ball zum 1:1 ins Tor köpfte.