Fußball-Verbandsliga Erster Spieltag ohne die Ungeimpften

Nach neun Spielen ohne Sieg soll endlich wieder ein Dreier her. Den hätte es möglichst schon am vergangenen Freitag geben sollen. Doch die Partie gegen den SV Fellbach war wegen zu starken Nebels nicht angepfiffen worden. „Wir haben versucht, die ganze Energie, die wir in dieses Spiel stecken wollten, rüber zu nehmen“, sagt Marcel Pfeffer.

Rüber zu nehmen auf diesen Freitag, an dem es nun um 19 Uhr im Sportpark Bühl gegen den VfL Pfullingen geht. Der Kader schrumpft. Neben den beiden Ungeimpften und den Langzeitverletzten fallen krankheitsbedingt auch Gianluca Gamuzza und Valentyn Podolsky aus. Zudem hat sich Tim Rudloff im Training einen Finger ausgekugelt und ein Band gerissen.

Der TSV Heimerdingen hat am Samstag um 14 Heimrecht gegen Türk Spor Neu-Ulm. Daniel Riffert will den Teufel nicht an die Wand malen, aber: „Ich sage zu meinen Jungs schon seit zwei, drei Wochen, die Situation ist nicht so weit weg, dass die Vorrunde das Ende der Saison bedeuten könnte.“ Deshalb fordert er von seinem Team, jede Begegnung so anzugehen, als ob sie ein Entscheidungsspiel wäre.

Im Spielbetrieb kurz vor der 50-Prozent-Hürde

Einstweilen steht zwar die Bekräftigung der Verantwortlichen des Württembergischen Fußball-Verbands, dass der Spielbetrieb aufrechterhalten werden soll. Doch dürfte dahinter vor allem erst einmal die Absicht stehen, sich diesmal und anders als vor Jahresfrist über die maßgebende 50-Prozent-Hürde zu hangeln. Sobald die Mannschaften mehr als die Hälfte ihrer Spiele absolviert haben, geht die Saison mit Auf- und Absteigern in die Wertung – auch im Falle eines Abbruchs.