„Auch wenn das Ergebnis so krass aussieht. Es spiegelt nicht das wider, was auf dem Platz passiert ist“, hält der Heimerdinger Trainer Daniel Riffert dagegen. Die Rückkehr von Kapitän Tim Schlichting brachte der Defensivreihe deutlich mehr Stabilität, als sie zuletzt beim 2:3 gegen die TSG Tübingen hatte. Die Gastgeber kamen in der ersten Hälfte nur zu einer echten Tormöglichkeit. Und wie am Mittwoch hatte Alexander Grau die „glasklare Chance“ (Riffert) zum 1:0 auf dem Fuß – und wieder brachte er den Ball nicht über die Linie.