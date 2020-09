Fußball-Verbandsliga Derby in Rutesheim

Die beiden Niederlagen zum Saisonauftakt – 0:1 gegen den SSV Ehingen-Süd, 1:3 beim FSV Hollenbach – mindern den Optimismus von Marius Epple keineswegs. Der sportliche Leiter der SKV Rutesheim sah vor allen Dingen „die richtig gute Leistung in Hollenbach gegen eine Mannschaft, die Ansprüche auf die vorderen Plätze anmeldet. Diesen Schwung nehmen wir in das Derby mit“. Nicht dabei sein wird Abwehrspieler Joshua Trefz, der in Hollenbach die Rote Karte gesehen hat. Wie lange er gesperrt sein wird, ist noch nicht raus. „Ich denke, dass die Strafe nicht hoch ausfallen wird“, sagt Epple. Auf die Position von Trefz rückt Kollege Tim Rudloff. Ausfallen wegen eines Muskelbündelrisses in der Wade wird noch immer Offensivmann Collin Schulze.