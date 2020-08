Fußball in Rutesheim Eine Niederlage, die Anlass zur Hoffnung gibt

Rutesheim hält dagegen

Zuversichtlich stimmte den Rutesheimer Trainer jedoch, dass sich sein Team in der Folge nicht aufgab und gegen ein drohendes Debakel wehrte. Den Lohn für das Aufbäumen gab es in der 36. Minute: Nach einem zu kurz abgewehrten Eckball segelte der Ball erneut in den Hollenbacher Strafraum, Uwe Schürg nahm den Ball mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich und traf zum 2:1-Anschlusstreffer.