Fußball-Verbandsliga 1:0 beim Spitzenteam

Ditzingen - Sie sind schon mehrfach knapp dran gewesen, einem der Spitzenteams Punkte abzuknöpfen. Geklappt hat es bislang nicht. Nach der Partie beim FC Holzhausen können die Spieler des TSV Heimerdingen hinter diese Aufgabe aber endlich einen Haken machen. Beim Tabellenzweiten, der zuhause bis dato noch nicht verloren hatte, landeten sie einen verdienten 1:0-Erfolg. Der TSV Heimedingen hat nach 17 Begegnungen nunmehr 20 Punkte auf dem Konto und verbesserte sich auf den derzeitigen Relegationsplatz. Der Trainer Daniel Riffert will mehr. Vier Begegnungen sind es noch bis zur Winterpause, in die der Coach mit einer Punktzahl in der Mitte der Zwanziger gehen will.