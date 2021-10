Fußball-Verbandsliga Schon wieder die Nachspielzeit

Ditzingen - Freudentänze von Hollenbacher Spielern nach einem Sieg in Heimerdingen sind angesichts der finanziellen und qualitativen Unterschiede normalerweise selten. Doch am Sonntag hatten die Männer in den schwarzen Trikots wirklich allen Grund zum Jubeln: Durch ein Tor von Michael Kleinschrodt in der 92. Minute entführten die Gäste überaus glücklich drei Punkte und verteidigten ihre Tabellenführung. „Das ist unglaublich bitter, aber so ist Fußball“, konnte TSV-Trainer Daniel Riffert nach dem Schlusspfiff nur noch sarkastisch anmerken.