Die Bäume wachsen für die SKV Rutesheim auch mit dem neuen Trainer Christopher Baake nicht in den Himmel. Im dritten Spiel unter seiner Verantwortung setzte es mit dem 0:3 beim FC Wangen die erste Niederlage. „Wir haben nicht das gebracht, was uns in den letzten Spielen stark gemacht hat“, musste der Coach ernüchtert feststellen. Sein Team habe keinen „Erwachsenenfußball“ gespielt. „Die haben uns den Schneid abgekauft und waren in den entscheidenden Momenten aggressiver.“