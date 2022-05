Alles sah nach einem Dreier für die Gastgeber aus

Als der eingewechselte Matthias Stahl in der 66. Minute einen Strafstoß nach einem Foul an Marco Gritsch wuchtig zum 4:1 verwandelt hatte, sah alles nach einem Dreier für die Gastgeber aus. „Aber dann haben wir uns selbst aus der Ruhe gebracht, weil wir auf einmal etwas zu verlieren hatten“, stellte Schäffer fest. Zunächst kassierte Leonbergs Co-Trainer nach einer Beleidigung die Rote Karte, wenige Minuten später beging Julian Häusler fast an der Torauslinie im eigenen Strafraum ein völlig überflüssiges Foul. Der von Janik Pfeiffer verwandelte Foulelfmeter zum 4:2 in der 71. Minute war der Auftakt zur Aufholjagd des Tabellenfünften.