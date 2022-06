Direkter Klassenerhalt, Relegation und direkter Abstieg: mit dem 0:4 bei der SG Sindringen/Ernsbach hat sich der SV Leonberg/Eltingen in eine Situation manövriert, in der noch alles möglich ist. Zum jetzigen Stand der Dinge müsste das Team von Trainer Benjamin Schäffer in die Relegation. Weil in der Verbandsliga der VfB Neckarrems, der TSV Heimerdingen und die SKV Rutesheim in die Staffel 1 der Landesliga herunterkommen würden, erhöht sich dort die Zahl der Direktabsteiger auf sieben.