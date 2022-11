Fußball Landesliga Lars Ruckh, der Schichtführer im Sturm

Die Quote steht bei 0,94. Die 1,0 hat Lars Ruckh nicht ganz erreicht, in 17 Partien in der Fußball-Landesliga hat der Stürmer des TSV Heimerdingen 16-mal getroffen, was auch nicht alltäglich ist. Der 33-Jährige führt die Torschützenliste der Liga an und hat mehr als ein Drittel der 51 TSV-Treffer erzielt. „Es läuft gerade, es macht enorm viel Spaß – und dann geht das Toreschießen manchmal wie von selbst“, sagt Lars Ruckh vor dem Spiel der Heimerdinger an diesem Sonntag (14.30 Uhr) beim SV Allmersbach.