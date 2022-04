Fußball-Landesliga Gegenwehr reicht nur für eine Hälfte

Die Gastgeber schnupperten aber zumindest in der ersten Hälfte an der Überraschung. Je länger das Spiel lief, desto lauter wurde das Geschrei bei den Gästen. Sie hatten wohl mit weniger Gegenwehr gerechnet und wurden immer wieder von dem kompakt verteidigenden SV Leonberg/Eltingen entscheidend gestört. Kam doch mal etwas durch, hatte die Heimmannschaft in Julian Bär einen souveränen Schlussmann, der kurzfristig für Philipp Meister einsprang. In der 20. Minute entschärfte er den Kopfball von Johann Kjartansson, drei Minuten später lenkte er einen Schuss von Selcuk Vural an den Pfosten. Als dann auch noch Marco Seufert nach feinem Doppelpass mit Marco Gritsch den Defensivmann Niklas Vuletic auf der linken Seite narrte und den Ball rechts oben in den Winkel zirkelte, war der Ärger bei den Sportfreunden perfekt.